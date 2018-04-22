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Найден самый первый мем в истории
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Найден самый первый мем в истории 

Газета.Ru 1 час назад
Пользователи Сети нашли карикатуру, которая напоминает современные мемы, однако находка относится к 1921 году, передает телеканал «360».
Такое сообщение было опубликовано в Twitter.
Как сообщает автор под никнеймом @YoRHaw, иллюстрация была размещена в американском юмористическом журнале Judge. Подпись к изображению гласит: «Как ты думаешь о своей внешности, когда загорается вспышка» и рядом — «Как дела обстоят на самом деле».
Пользователи Сети бурно отреагировали на изображение. Некоторые комментаторы удивились тому, что так называемым мемам уже столько лет.
"Мы делаем мемы вот уже больше сотни лет. У нас просто не было интернета", — рассказал пользователь.
Один из комментаторов даже отметил, что этот мем «сделал путешественник во времени».
После этой публикации пользователи стали выкладывать в Сети аналогичные рисунки тех лет, обнаруженные в том же журнале.
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