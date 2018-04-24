Смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространение прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A3 (2017). На данный момент апдейт доступен для пользователей в России

Прошивка с номером A320FXXU3CRD4 распространяется «по воздуху». Она содержит не только стандартные новшества Oreo, но и свежее обновление безопасности Android.

Буквально на днях в России также началось обновление до Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A5 (2017). В июне 2018 года ожидается апдейт для старшей модели в серии — Galaxy A7 (2017).