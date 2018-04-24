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Смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo
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"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах

Смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo 

Ferra.ru 52 минуты назад
Фото: Дни.ру
Компания Samsung Electronics начала распространение прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A3 (2017). На данный момент апдейт доступен для пользователей в России.
Прошивка с номером A320FXXU3CRD4 распространяется «по воздуху». Она содержит не только стандартные новшества Oreo, но и свежее обновление безопасности Android.
Буквально на днях в России также началось обновление до Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A5 (2017). В июне 2018 года ожидается апдейт для старшей модели в серии — Galaxy A7 (2017).
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