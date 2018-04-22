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Times: британские власти пригрозили соцсетям ужесточением законов для защиты детей
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Times: британские власти пригрозили соцсетям ужесточением законов для защиты детей 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании затребовали у ряда интернет-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Google и Snapchat, данные о том, как они защищают детей от пагубного влияния информации. Как пишет в воскресенье газета The Sunday Times, интернет-гигантам будет дан месяц на то, чтобы предоставить ответ и в случае, если он не устроит Лондон, британские власти не исключают ужесточения законодательства в их отношении.
Газета цитирует выдержки из письма, которое министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Джереми Хант направил на этих выходных руководству указанных компаний. В нем Хант выразил обеспокоенность тем, насколько просто дети получают доступ в соцсети.
"Я обеспокоен, что ваши компании, судя по всему, довольны той ситуацией, при которой тысячи пользователей нарушают ваши собственные правила относительно минимального возраста пользователей, — указал министр. — Я опасаюсь, что вы коллективным образом закрываете глаза на целое поколение детей, которые ранее положенного времени подвергаются вредным для них побочным эмоциональным эффектам социальных сетей".
Хант назвал эту ситуацию недопустимой и нечестной по отношению к родителям. «Это является морально ошибочным и в высшей степени несправедливым по отношению к родителям, которые несправедливо встают перед выбором, — разрешить ли доступ их детей к платформам, для которых те слишком молоды, или отключить их от социального взаимодействия, в котором участвуют большинство их сверстников. Ставить родителей в такое положение недопустимо и безответственно».
В этой связи издание напоминает, что на следующую неделю запланирована встреча министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Мэта Хэнкока с представителями 17 самых популярных среди несовершеннолетних британцев интернет-платформ. На ней он намерен поднять вопрос о том, насколько хорошо защищены личные данные молодых пользователей. «Если мы не можем доверять компаниям, чтобы они сами следили на собой, тогда мы должны действовать. И мы без колебаний ужесточим закон», — сказал министр.
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