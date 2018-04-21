Остановить Дурова: как разобраться в истории с блокировкой Telegram и письмами ФСБ

Информация о том, что истинной причиной блокировки Telegram стала будущая криптовалюта Павла Дурова , совсем не выдерживает критики. Даже если закрыть глаза на источник — письмо сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, а не официальный документ — сомнительно, что криптовалюта могла послужить поводом для агрессивной блокировки мессенджера, а тем более — несуществующая.

Еще пару дней назад казалось, что Роскомнадзор окончательно загнал себя в тупик: гоняясь по всему Интернету за Telegram, нарушив работу банков, сервисов, сайтов и магазинов, своей работой ведомство доказало свою неэффективность. Глава ведомства, Александр Жаров , выступил с комментариями и интервью, где говорил, что блокировка мессенджера — штатная ситуация, все идет по плану и «деградация Telegram составляет уже 30%». Однако, это никого не убедило: пользователи соцсетей сообщали, что Telegram продолжил работать даже без VPN, чиновники продолжили пользоваться мессенджером и рекламировать свои каналы, в AppStore и Google Play приложение до сих пор можно скачать. При этом заблокированными остаются 18,8 млн IP-адресов. В результате эксперты оценили результативность блокировок как низкую, а все интернет-сообщество говорит об ограничении свободы слова.

В этой ситуации все, что осталось Роскомнадзору — попытаться переключить внимание общества с ограничения свободы слова на другие причины. Например, на криптовалюту. И поэтому новость о письме сотрудника ФСБ для ведомства очень выгодна, даже если никакого письма и не было. Как мановению волшебной палочки одно из самых закрытых силовых ведомств допускает утечку информации.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны», — цитирует РБК письмо, отправленное неким сотрудником ФСБ Романом Антипкиным своим коллегам. Методы работы ФСБ тоже вызывают вопросы: зачем сотрудники, которые знают «настоящую» причину, рассказывают о ней в общей рассылке?

В то же время, Роскомнадзор окажется в сложно положении, если ФСБ действительно подтвердит подлинность этого письма. «Получите официальное подтверждение ФСБ про криптовалюту как причину блокировки», — предлагает руководитель правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram Павел Чиков . — «Это будет означать, что заявленные в протоколе по административному делу, в позиции ФСБ в судах и в решениях судов причина в виде борьбы с терроризмом — не соответствуют действительности и подлежат отмене».

Если допустить подлинность этого письма, причиной столь поспешного запрета Telegram не могла стать несуществующая на данный момент криптовалюта: предполагаемый запуск Gram запланирован лишь на 2019 год. Чиков в своем канале неоднократно писал о процессуальных нарушениях в ходе дела и о том, что адвокаты не получали мотивировочную часть решения суда от 20 марта, на основе которой могли бы выстраивать защиту или подать апелляцию. Те документы, которые в итоге были опубликованы, содержали большое количество пробелов, как будто были черновиками.

«Конечно, эта информация чистой воды кликбэйт, — говорит автор популярного телеграм-канала о блокчейне и криптовалютах DeCenter Евгений Гордеев . — На данный момент в России нет никаких ограничений циркуляции криптовалют. И в случае с Telegram мы видим пример самой чистой криптовалюты с привлечением фиатного капитала, с отчетностью, над которой работают очень мощные юристы».

Более того, о запрете криптовалют в России сейчас речи не идет: «В работе Государственной думы на сегодняшний день находятся три проекта: „О цифровых финансовых активах“, о майнинге и поправки к 128 статье Конституции РФ о защите интересов лиц, инвестировавших в ICO, — говорит руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко . — Но ни один из них не предполагает запрета криптовалют на территории Российской Федерации».

И в конце концов, будет ли у российских пользователей Telegram официальная возможность пользоваться криптовалютой Gram или нет — этот вопрос должно решать Министерство финансов , а не ФСБ с Роскомнадзором.

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