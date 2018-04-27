«Яндекс» назвал блокировку Telegram ударом по рунету

Компания «Яндекс» отреагировала на неожиданное появление IP-адресов компании в списке запрещённых на территории России сайтов. Пять IP-адресов Яндекса пробыли в реестре Роскомнадзоре около двух часов и на данный момент пропали из него.

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков назвал попытки заблокировать Telegram, от которых страдают другие сайты, «неожиданным ударом по всему рунету».

«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — говорится в заявлении.

"Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", — заявил представитель «Яндекса».

Напомним, сегодня ночью, 27 апреля 2018 года, в списке запрещённых на территории России сайтов оказались почти две сотни IP-адресов, принадлежащих Яндексу, ВКонтакте, Одноклассникам и LiveInternet, а также Twitter, Facebook и Yahoo . С утра Роскомнадзор пояснил временную блокировку через свои аккаунты в социальных сетях. По словам ведомства, кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы.

"В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки", — заявили в ведомстве. В Роскомнадзоре отметили, что не направляли эти адреса операторам связи для ограничения доступа.

Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного интернета, ограничивая доступ к множеству ресурсов в рамках попытки заблокировать мессенджер Telegram, следует из его заявления на страничке в соцсети.

"Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях", — отметил он.

"Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических", — говорится в заявлении управляющего директора компании.

По его словам, требования передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей «невозможна по определению».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.