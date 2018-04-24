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Страховщики рассказали о продажах е-ОСАГО после проблем в работе системы
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Страховщики рассказали о продажах е-ОСАГО после проблем в работе системы 

РИА Новости 24 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Крупные российские страховщики, опрошенные РИА Новости, не видят негативных последствий для продаж электронных полисов ОСАГО от проблем, вызванных блокировкой Telegram.
Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил в понедельник, что блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, поскольку ведомство заблокировало часть IP-адресов компании Google, и это нарушило работу ее сервиса защиты от спама.
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил во вторник, что Банк России обратится в Роскомнадзор в случае, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не разрешится в ближайшее время.
В пресс-службе "АльфаСтрахование" РИА Новости сообщили, что проблема действительно наблюдается, однако на сайте компании продажи е-ОСАГО идут. «Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности», — отметили в компании.
"Ингосстрах" и "Ренессанс страхование" не наблюдают проблем с сокращением продаж е-ОСАГО.
"Никаких сбоев в работе официального интернет-портала "Росгосстраха" мы не наблюдаем. На продажах е-ОСАГО и других страховых продуктов это никак не сказывается", — сообщили в «Росгосстрахе».
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