Сколько вешать в gramах

СМИ обсуждают конспирологические версии причин ярости Роскомнадзора , который в своих попытках заблокировать Telegram «разбомбил» или повредил чуть ли не половину Рунета. «История не про ключи и терроризм <...> Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. . Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту», — сообщил утром 20 апреля РБК со ссылкой на некоего сотрудника 12 центра ФСБ Романа Антипкина. Между тем, о том, что будет представлять из себя новая криптовалюта, известно мало. Однако ожидают от нее многого. Более того — надежд на нее, наверное, больше, чем на любую другую криптовалюту в самом начале ее пути.

Письмо отправлено с почты в домене 12center.ru. РБК утверждает, что его подлинность подтвердили три высокопоставленных источника, а сам Антипкин неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях — в том числе по реализации «закона Яровой». В самом Telegram на популярных каналах немедленно начали комментировать «вброс». Так, канал «Чудеса OSINT», публикующий небольшие расследования на основе открытых данных (OSINT; open-source intelligence), сообщил, что домен был зарегистрирован на частное лицо в Ru-center в конце 2016 года, сроком на два года. «На нем опубликовано обращение от Ru-center о том, что „вам предоставлена услуга виртуального хостинга“, в веб-архиве и кэше по этому сайту ничего нет. При этом на одном IP c ним еще 500 сайтов, например: „Новости Анадыря“, „Новости Альметьевска“, „Загородный дом „Калина“, „Запчасти Isuzu“ и „Vova Fruck““, — сообщает канал. — Забавно, что в коде страницы можно обнаружить трекер „Яндекс. Метрики“, с помощью которого создатель сайта следит за всеми посетителями».

«Не ведитесь, — комментирует адвокат «Агоры» Павел Чиков, представляющий интересы мессенджера. — Получите официальное подтверждение ФСБ про криптовалюту как причину блокировки. <...> Не получите вы такую официальную версию. А посему — это просто слив». По словам адвоката, подтверждение от ФСБ означало бы, что заявленная в протоколе по административному делу, в позиции ФСБ и в судах причина в виде «борьбы с терроризмом» является на самом деле фикцией.

Впрочем, возможная фейковость «письма из ФСБ» не отменяет того, что скандал, раздутый блокировками надзорного ведомства до международных масштабов (представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Корвелл 17 апреля заявил, что вердикт суда о блокировке незаконен), играет на пользу будущей монетизации платформы. Напомним, Telegram создавался принципиально как бесплатный мессенджер. А его создатель Павел Дуров неоднократно заявлял, что общедоступность и отсутствие рекламы — это «навсегда» и не обсуждается. Более того, в интервью Bloomberg в декабре 2017-го он клялся, что не продаст Telegram «ни за какие деньги» — даже за $20 млрд «Даю пожизненную гарантию», — обещал основатель ресурса. Между тем, стоимость его создания, по разным оценкам, примерно $70 млн, тогда как из России после продажи своей доли «ВКонтакте» Дуров уехал с $300 млн и двумя тысячами биткоинов (это еще около 18 миллионов долларов). Сумма немаленькая, но бесконечно нести расходы бизнесмен, естественно, не собирается, продукт нужно окупать. А если продавать или делиться этим бизнесом не в его планах, то идея найти финансирование внутри ресурса, переформатировав его в платежную систему и привлекая аудиторию, очень лояльную и «продвинутую» в том числе в финансовых схемах, просто напрашивалась. Тем более что «электорат Дурова» (в последние дни только ленивый не вспоминал о том, что в 2024 году он сможет участвовать в выборах президента России) собрал в своих рядах большинство российских криптовалютчиков и специалистов по блокчейну. 84% блокчейн-проектов имеют активное сообщество в Telegram, больше, чем во всех других мессенджерах. Виртуальным валютам и способам заработка на них посвящено множество популярных каналов. «Это очень ценная аудитория, как будто специально созданная для того, чтобы предложить ей новую платежную систему», — говорит эксперт ГК «Финам» Леонид Делицын.

Растущая аудитория Telegram составляет 200 млн человек, из них около 15 млн — из России. На российских криптовалютных форумах идею встретили с восторгом. «Будет очень хайповый проект, „Телеграму“ нужна своя крипта»; «учитывая тот факт, что очень большая часть криптосообщества сидит в Telegram, это логичный ход»; «однозначно приму участие в этом ICO» — писали юзеры Bitcoin Forum. А более искушенные замечали, что намечается главный конкурент китайскому Wechat'y (очень популярному китайскому мессенджеру, который одновременно является платежным средством, кошельком, средством перевода денег и т. д. Однако он привязан к юаню, а gram задумывается как децентрализованная виртуальная валюта — прим. ред.)».

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. В начале 2018 года структуры Telegram провели два закрытых раунда предпродаж ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов, специальных жетонов, дающих их владельцам определенные права), со скидками для привлечения крупных инвесторов (китов) до публичной продажи розничным инвесторам. В результате удалось суммарно собрать 1,7 млрд долларов — именно долларов, в отличие от других ICO, которые собирали биткоины или эфириумы.

Среди инвесторов оказались, в частности, основатель Qiwi Сергей Солонин (который еще в 2015 году объявлял о намерениях создать свою криптовалюту — «битрубль») и основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили. СМИ писали также о том, что крупные вложения на этапе ICO сделали миллиардеры Роман Абрамович и Юрий Мильнер (основатель Mail.ru Group, которой принадлежит российская социальная сеть «ВКонтакте»). Однако сам Дуров заявлял, что «русских денег» не ищет, и всячески дистанцировался от ассоциаций с Россией, заявляя в Твиттере, что здесь у него нет ни серверов, ни юридических адресов, ни каких-то иных привязок.

Оба раунда предпродаж вызвали невероятный ажиотаж. Дошло до того, что Дурову приходилось отказывать даже крупным инвесторам: один из участников переговоров с Telegram, которому компания отказала в размещении $40 млн, сообщил, что ему предлагают перевыкупить часть токенов с наценкой в 40% и больше. Вокруг ICO Telegram сразу появился рынок перепродажи gram-ов, а их стоимость росла как на дрожжах.

Сколько всего токенов будет выпущено, пока неизвестно: некоторые медиа называли цифру в 5 млрд Но продавать из них будут, как говорят, лишь 44% (старт открытых продаж пока не объявлялся, на форумах предполагают, что это может произойти в конце 2018 года). Еще 4% (200 млн gram) оставят для себя разработчики проекта. Оставшиеся 52% будут зарезервированы на счетах мессенджера. «Средства, привлеченные во время ICO, используют для развития Telegram и TON и для покрытия текущих расходов, необходимых для поддержки роста экосистемы, — говорится в предварительной концепции запуска „криптовалюты Дурова“, которая есть в Сети, в том числе на русском языке. Более 80% пойдут на расходы на оборудование, пропускную способность, количество вызовов и затраты на проверку пользователя. Остальное направят на заработную плату, офисы, юридические и консультационные услуги».

Концепцию выложили в Сеть накануне ICO. На английском обоснование проекта описывается на 132 страницах (https://docviewer.yandex.ru/view/891181/?*=Wx%2FdCMaYhrL5MSRvsqXe44DCdx97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vOE9wZjUvT05uTHd5U2poR1JOc2VucFNFY21ERExZdm52T1QzRXJCbU9KYz0iLCJ0aXRsZSI6IkB0b25hZ3JhbSAtIFRPTi5wZGYiLCJ1aWQiOiI4OTExODEiLCJ5dSI6IjkyNDEwOTIwODE0OTU3MDA5ODIiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTI0MjE0MTYxNDAxfQ%3D%3D). Автор, кстати — Николай Дуров, старший брат Павла. Согласно замыслу, новая криптовалюта должна будет избавиться от недостатков существующих — высокой стоимости транзакций, сложных интерфейсов, ограничений на использование в быту. «TON — это уникальная, быстрая и легко масштабируемая архитектура блокчейн систем. ТОN — это система обмена и перевода ценностей и одновременно децентрализованный суперкомпьютер, — заявляют идеологи проекта с присущей им дерзостью. — TON — это основа нового Децентрализованного Интернета».

Самые очевидные способы применения описываются просто. Во-первых, это кошелек, т. е. возможность хранить криптовалюту в мессенджере, анонимно, без участия банков. Во-вторых, это возможность покупать и продавать товары прямо в чате. В-третьих — переводы gram-ов друг другу без задержек и справок о происхождении денег. В-четвертых — пожертвования, благотворительность, доступ к платному контенту, каналу или группе. И, наконец, в-пятых — это площадка для создания своей собственной криптовалюты: любой желающий сможет создать собственные токены на платформе TON и организовать ICO.

Персональные данные обещают хранить в режиме сквозного шифрования с помощью ключа, известного только владельцам. Пользователи, уже имеющие активные учетные записи Telegram, получат безопасный универсальный идентификатор (Telegram External Secure ID). После однократного прохождения процедуры KYC-AML (верификации) юзеры получат виртуальный паспорт для входа в службы, требующие проверки, тем самым устраняя основное неудобство для всех, кто занимается криптовалютными активами.

Все это, как ожидается, должно заработать для клиентов мессенджера как очередное обновление. «Легкие клиенты криптокошельков TON (нетребовательные к ресурсам смартфона) будут встроены в приложение Telegram. Владельцы кошельков будут единственными владельцами соответствующих ключей шифрования», — говорится в описании.

«Когда-то братья Дуровы создали простую и удобную соцсеть. Не первыми, а поизучав и посмотрев на опыт предшественников и сделав лучше, — рассуждает Леонид Делицын. — Потом они поизучали и посмотрели на рынок мессенджеров — и тоже сделали на сегодняшний день самый удобный из всех. Дуров хорошо учится на чужих ошибках. Есть основания надеяться, что и сейчас, обобщив опыт уже работающих криптовалют, его команда создаст простой и понятный платежный инструмент, действительно общедоступный. Могу сказать, что это будущий конкурент BitCoin. Это его замена. Поэтому Дуров и привлекал на ICO не биткоины, а доллары. Это может быть валюта number one — привлечь такие инвестиции можно под только очень большое».

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