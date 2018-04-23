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Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google.ru
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"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах
"Крымский мост" прокомментировал сообщения о трещинах

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к Google.ru 

Банки.ру 23 часа назад
Фото: Амител
Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к странице Google.ru отсутствием полноценных систем фильтрации у мелких операторов.
«Не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.
В ночь на 22 апреля у пользователей в России возникли проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на главную страницу поисковой системы. Проблемы с работой Google в России показывал и мониторинговый сайт Downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.
Роскомнадзор сообщал, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок. Ведомство пояснило, что Google не удовлетворил требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для работы в России.
Новость
При этом в Google сообщили, что компания проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в РФ.
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