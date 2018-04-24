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Роскомнадзор готов обсудить влияние блокировки Telegram на выдачу е-ОСАГО
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Роскомнадзор готов обсудить влияние блокировки Telegram на выдачу е-ОСАГО 

РИА Новости 24 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Роскомнадзор готов обсудить с представителями Центробанка и Российского союза автостраховщиков (РСА) возможное влияние процесса блокировки мессенджера Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО, однако пока обращений от этих организаций не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. РСА заявил в понедельник, что блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, поскольку ведомство заблокировало часть IP-адресов компании Google и это нарушило работу ее сервиса защиты от спама. Банк России заявил, что обратится в Роскомнадзор в случае, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО не разрешится в ближайшее время.
"Роскомнадзор готов обсудить с представителями Центробанка и союза автостраховщиков ситуацию с целью выяснить, повлияли ли действия федеральной службы в отношении Telegram на выдачу электронных полисов ОСАГО", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
"На сегодняшний день представители Центробанка и Российского союза автостраховщиков в Роскомнадзор не обращались", — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
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