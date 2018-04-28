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Признана невозможность блокировки Telegram
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Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заблокировать Telegram, внося в черный список IP-адреса, невозможно, борьба с мессенджером будет продолжаться вечно, такое мнение высказал РИА Новости интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Собеседник агентства назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом, посредством которого он распространяется.
"Это (блокировка Telegram — ред.) вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал Мариничев.
Как пояснил интернет-обмудсмен, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Минувшей ночью ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".
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