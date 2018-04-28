Признана невозможность блокировки Telegram

Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram

Собеседник агентства назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом, посредством которого он распространяется.

"Это (блокировка Telegram — ред.) вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал Мариничев.

Как пояснил интернет-обмудсмен, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.