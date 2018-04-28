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Интернет-омбудсмен:Telegram заблокировать невозможно
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Интернет-омбудсмен:Telegram заблокировать невозможно 

BFM.RU 16 минут назад
Фото: СибДепо
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о невозможности блокировки Telegram. По его мнению, борьба с мессенджером будет продолжаться вечно. В интервью РИА Новости интернет-омбудсмен назвал существующий механизм блокировок посредством внесения IP-адресов в черный список неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом, посредством которого он распространяется. Он пояснил, что Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.
«Война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — сказал Мариничев.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Минувшей ночью ряду российских пользователей оказались недоступны «ВКонтакте», «Яндекс», Twitter, Facebook и «Одноклассники». Роскомнадзор объяснил, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов» связано с «технологическими особенностями работы системы».
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