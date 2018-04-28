Блокировка Telegram в РФ по IP-адресам будет вечной — интернет-омбудсмен

МОСКВА , 28 апр /ПРАЙМ/. Заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов невозможно, эта война может продолжаться вечно, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев

По его мнению, существующий механизм блокировок абсолютно не эффективен. Он считает, что было бы правильнее находить и блокировать производителей противоправного контента, а не сервис, который его предоставляет.

"Это (блокировка Telegram — ред.) вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает. Все равно Telegram сможет обновлять свое ПО. И любая найденная брешь будет немедленно завуалирована новым обновлением, и все это будет продолжаться вечно и под блокировку может попадать все, что угодно", — сказал РИА Новости Мариничев.

"Вся ситуация с попаданием под эти блокировки законопослушных сервисов заставляет усиливать позицию в правовом нигилизме, устанавливать VPN/Proxy (программы для обхода блокировок — ред.) и т.д", — отметил интернет-омбудсмен.