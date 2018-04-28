МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов невозможно, эта война может продолжаться вечно, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
По его мнению, существующий механизм блокировок абсолютно не эффективен. Он считает, что было бы правильнее находить и блокировать производителей противоправного контента, а не сервис, который его предоставляет.
"Это (блокировка Telegram — ред.) вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает. Все равно Telegram сможет обновлять свое ПО. И любая найденная брешь будет немедленно завуалирована новым обновлением, и все это будет продолжаться вечно и под блокировку может попадать все, что угодно", — сказал РИА Новости Мариничев.
"Вся ситуация с попаданием под эти блокировки законопослушных сервисов заставляет усиливать позицию в правовом нигилизме, устанавливать VPN/Proxy (программы для обхода блокировок — ред.) и т.д", — отметил интернет-омбудсмен.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. Минувшей ночью ряду российских пользователей оказались недоступны «ВКонтакте», "Яндекс", Twitter, Facebook и «Одноклассники». Роскомнадзор объяснил, что «кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов» связано с «технологическими особенностями работы системы».