Горячая линия Роскомнадзора в Twitter стала объектом лютого троллинга: «Telegram работает, что делать?» 

запустил в Twitter
горячую линию для решения вопросов
массовых сбоев, вызванных попытками ведомства заблокировать месседжер Telegram, как велел суд. Ведущий аккаунта за день прошел все стадии принятия неизбежного, в конце концов просто перестав отвечать на подколки.
Разумеется, пользователи быстро закидали аккаунт жалобами на работающий (или не работающий) мессенджер Telegram. Сначала в Роскомнадзоре шутили в ответ:
мы работаем над этим
— Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.
Через некоторое время однотипные диалоги, по-видимому, наскучили.
Просьба не присылать нам сообщения о неработающем Телеграме. Мы будем расценивать это как издевательство и поступать соответственно.
— Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.
Этот твит собрал больше всего ответов — 346 на момент написания заметки. Не раз Роскомнадзору предложили создать канал и чат в Telegram, потому что там удобнее.
Также на горячую линию стали обращаться похожие на законопослушных пользователи: «У меня такая проблема, телеграм работает без впн и прокси… Как быть когда вы заблокируете весь интернет и останется только телеграм? Как с вами можно будет связаться?»
В Роскомнадзоре с использованием заглавных букв посоветовали использовать аккаунт по назначению.
Мы завели этот твиттер для сбора технической информации о том, что где-то что-то якобы сбоит из-за блокировок Телеграма. Если у вас есть какие-то претензии общего характера — обращайтесь в прессу, идите в суд. Это ТЕХНИЧЕСКИЙ канал.
— Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.
Роскомнадзор в рамках исполнения решения суда об ограничении доступа к Telegram заблокировал свыше 16 млн IP-адресов компаний Google и Amazon в связи с тем, что мессенджер использует их облачные сервисы для обхода блокировки.
Глава Роскомнадзора сравнил Telegram с доходным домом, заявив, что Роскомнадзор и правоохранительные органы действуют интересах обычных пользователей: «Сейчас много говорится о том, как Telegram помогает зарабатывать пусть небольшие, но деньги. Малый бизнес должен развиваться и т.д. Вот любой мессенджер можно сравнить с неким доходным домом. В нем живут люди, занимаются бизнесом, проводят свободное время, общаются. Представим, что в этом доходном доме появляются террористы. Вполне логично, что в этом случае правоохранительные органы обращаются именно к владельцу жилья с просьбой получить доступ в дом и пресечь террористическую угрозу. Но владелец отвечает отказом. Вот ситуация с Telegram выглядит ровно так».