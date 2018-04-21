Горячая линия Роскомнадзора в Twitter стала объектом лютого троллинга: «Telegram работает, что делать?»

запустил в Twitter

горячую линию для решения вопросов

массовых сбоев, вызванных попытками ведомства заблокировать месседжер Telegram, как велел суд. Ведущий аккаунта за день прошел все стадии принятия неизбежного, в конце концов просто перестав отвечать на подколки.

Разумеется, пользователи быстро закидали аккаунт жалобами на работающий (или не работающий) мессенджер Telegram. Сначала в Роскомнадзоре шутили в ответ:

мы работаем над этим

— Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.

Через некоторое время однотипные диалоги, по-видимому, наскучили.

Просьба не присылать нам сообщения о неработающем Телеграме. Мы будем расценивать это как издевательство и поступать соответственно.

— Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.

Этот твит собрал больше всего ответов — 346 на момент написания заметки. Не раз Роскомнадзору предложили создать канал и чат в Telegram, потому что там удобнее.

Также на горячую линию стали обращаться похожие на законопослушных пользователи: «У меня такая проблема, телеграм работает без впн и прокси… Как быть когда вы заблокируете весь интернет и останется только телеграм? Как с вами можно будет связаться?»

В Роскомнадзоре с использованием заглавных букв посоветовали использовать аккаунт по назначению.

Мы завели этот твиттер для сбора технической информации о том, что где-то что-то якобы сбоит из-за блокировок Телеграма. Если у вас есть какие-то претензии общего характера — обращайтесь в прессу, идите в суд. Это ТЕХНИЧЕСКИЙ канал.

— Горячая Линия Блокировок Роскомнадзора (@hotlinerkn) 21 апреля 2018 г.

Роскомнадзор в рамках исполнения решения суда об ограничении доступа к Telegram заблокировал свыше 16 млн IP-адресов компаний Google Amazon в связи с тем, что мессенджер использует их облачные сервисы для обхода блокировки.