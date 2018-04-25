«Бабушка Трамп» поразила пользователей Сети

Пользователи Сети активно обсуждают фотографию пенсионерки из Испании , которая, по их мнению похожа на президента США Дональда Трампа. Фотография женщины была опубликована

в Twitter

На фотографии изображена женщина в годах, которая стоит в поле и держит мотыгу наперевес.

Многие пользователи Интернета углядели в женщине комичное сходство с Дональдом Трампом и уже успели прозвать ее «бабушкой-близняшкой» американского президента.