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«Бабушка Трамп» поразила пользователей Сети
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«Бабушка Трамп» поразила пользователей Сети 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Фотографии пенсионерки, похожей на действующего президента США Дональда Трампа поразили пользователей Сети.
Пользователи Сети активно обсуждают фотографию пенсионерки из Испании, которая, по их мнению похожа на президента США Дональда Трампа. Фотография женщины была опубликована
в Twitter
На фотографии изображена женщина в годах, которая стоит в поле и держит мотыгу наперевес.
Многие пользователи Интернета углядели в женщине комичное сходство с Дональдом Трампом и уже успели прозвать ее «бабушкой-близняшкой» американского президента.
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