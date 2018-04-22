Власти Британии хотят ограничить работу соцсетей для защиты детей

Для газеты The Sunday Times он написал статью «Почему я вынуждаю большие технологические компании улучшать здоровье наших детей». Глава британского Минздрава вместе с министром культуры работают над реформой. Администрации соцсетей уже получили письма с просьбой представить «ряд практических мер» для защиты детей от влияния информационных технологий.

Ранее британские учёные признали Instagram самой опасной соцсетью для здоровья. По мнению исследователей, она способна вызвать привыкание, более сильное, чем сигареты и алкоголь.