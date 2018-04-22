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Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google
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Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Причина ограничения доступа к IP-адресам в том, что Google пока не удовлетворил требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта Таганского суда города Москвы продолжает позволять Telegram Messenger Limited Liability Partnership работать в России через свои IP-адреса.
Мессенджер блокируют в России из-за несоблюдения со стороны владельцев сервиса закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Telegram отказался предоставлять ФСБ ключей от дешифровки сообщений пользователей. По решению суда Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сам мессенджер, а теперь и ряд IP-адресов Google. Поисковик Google продолжает работать у российских пользователей.
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