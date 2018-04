Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом «300 спартанцев»

"Мой любимый фильм — «300 спартанцев». История о трехстах спартанцах, сражающихся за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет", — написал Дуров в Instagram.

My favorite movie is «300». The story about 300 Spartans fighting to protect the freedom of their compatriots will inspire people thousands of years from now. P. S. News from the front: Russian authorities have blocked 18 million IP addresses to ban Telegram, but the app remains accessible for Russians. Thank you for all the support and love 🇷🇺 #digitalresistance #putinshirtlesschallenge

19 Апр 2018 в 7:29 PDT При этом создатель мессенджера упомянул ситуацию с блокировкой сервиса.

"Новости с фронта: российские власти заблокировали 18 миллионов IP-адресов ради запрета Telegram, но приложение остается доступным для россиян", — говорится в публикации.

Дуров также поблагодарил пользователей мессенджера за «поддержку и любовь».

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. Суд разрешил блокировать мессенджер немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Защита компании утверждает, что требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры Telegram, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.