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Роскомнадзор заблокировал айпишники «Гугла» из-за «Телеграма»
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Роскомнадзор заблокировал айпишники «Гугла» из-за «Телеграма» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые компания в нарушение вердикта суда продолжает позволять использовать для обеспечения работы мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении на странице Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе Google рассказали агентству ТАСС, что «разбираются в ситуации» с отсутствием у некоторых пользователей в России доступа к части сервисов корпорации.
По данным сервиса Downdetector, сбой в работе Google произошел 22 апреля в некоторых регионах России. В частности, пользователи жалуются на невозможность открыть сайт Google или войти в свои аккаунты.
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