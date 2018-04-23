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Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса re:Captcha от Google
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Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса re:Captcha от Google 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Роскомнадзор не причастен к блокировке ресурсов компании Google, которые отвечают за работу системы проверки «Вы не робот?» (re:Captcha), в рамках мер по ограничению работы мессенджера Telegram, говорится в сообщении ведомства.
«Специалистами Роскомнадзора проверена информация о том, что в рамках мер по ограничению на территории России к мессенджеру Telеgram якобы оказались под блокировкой ресурсы Googlе, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha). Установлено, что данная информация не соответствует действительности», — отметили в Роскомнадзоре.
В ведомстве также опровергли информацию о включении в реестр для выгрузки операторам с последующей блокировкой страницы google.ru. Уточняется, что проблемы с доступом к этой странице могут возникать у мелких операторов, которые не имеют полноценных систем фильтрации.
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