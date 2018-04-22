Роскомнадзор блокировал Google

Зачем Роскомнадзор заблокировал часть ip-адресов Google

Роскомнадзор блокировал часть IP-адресов поисковой системы Google в рамках борьбы с обходом блокировки мессенджера Telegram. В ночь на 22 апреля в социальных сетях стали появляться сообщения пользователей о проблемах с открытием стартовой страницы Google. Сообщается, что чаще всего проблемы возникали у клиентов «Ростелекома». В Google подчеркнули, что в настоящее время «разбираются в этой ситуации».

Роскомнадзор начал частичную блокировку поисковой системы Google. По имеющейся информации были заблокированы часть IP-адресов поисковика, в рамках борьбы с обходом блокировки мессенджера Telegram, передает НСН.

В ночь на 22 апреля в социальных сетях стали появляться сообщения пользователей о проблемах с открытием стартовой страницы Google. Сообщается, что чаще всего проблемы возникали у клиентов «Ростелекома». Пользователи сообщают о хаотичном характере сбоев.

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google», — приводит RT заявление пресс-службы компании.

В Google подчеркнули, что в настоящее время «разбираются в этой ситуации».

Напомним, что ведутся работы по блокировке Роскомнадзором мессенджера Telegram. В понедельник 16 апреля ведомством было выдвинуто требование к Apple и Google об удалении из магазинов приложений Telegram. Также в черный список попали Amazon и Google. В общей сложностью ведомством было заблокировано более 15 млн IP-адресов.

Суд принял иск Роскомнадзора к Telegram, обязав руководство компании предоставить доступ ФСБ к ключам шифрования. Однако в Telegram ответили отказом, в результате чего мессенджер был заблокирован на всей территории России. Тем не менее, пользователи принялись использовать прокси-серверы для обхода блокировки.

Вскоре Роскомнадзор предупредил россиян о распространении в социальных сетях и мессенджерах фейковой информации о горячих линиях. В службе отметили, что используют для обратной связи два официальных адреса электронной почты.

В ведомстве подчеркнули, что те, кто организовал фейковые горячие линии, пользуются логотипом и стилем оформления службы. В то же время Роскомнадзор напомнил, что в связи с блокировкой в РФ мессенджера Telegram, служба открыла горячую линию, передает ФАН.

В среду 18 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook на территории России, если по итогам проверки до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании [Facebook], и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации… и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

В ответ на вопрос о перспективах Facebook в России чиновник предложил «не загадывать».

В тот же день пользователи из России и других стран мира пожаловались на нестабильную работу Telegram, что следовало из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои для всех видов цифровых сервисов. Согласно Downdetector, большое количество сообщений о сбоях в работе мессенджера начало поступать после 17.00 по московскому времени.

Украины, Белоруссии, Австрии, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Австралии, С проблемами столкнулись пользователи из России, а также с Восточного и Западного побережий США Малайзии и других стран.

Блокировка Telegram была одной из самых популярных тем прошедшей недели, причем ее обсуждали как обычные пользователи, так и чиновники на самом высшем уровне.

Советник президента по интернету Герман Клименко заявил о том, что «имело бы смысл» извиниться за действия Роскомнадзора, которые повлекли за собой сбои в работе ряда компаний.

«Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — сообщил Клименко.

С просьбой прокомментировать безуспешную войну Роскомнадзора и Telegram обратились и к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову , который ответил, что «по-прежнему не будет ничего говорить».