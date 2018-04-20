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Почти 140 сообществ зацеперов в соцсетях заблокировано по требованию транспортной прокуратуры в 2017 г.
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Почти 140 сообществ зацеперов в соцсетях заблокировано по требованию транспортной прокуратуры в 2017 г. 

Агентство «Москва» 20 апреля 2018
Почти 140 страниц сообществ зацеперов в социальных сетях заблокировала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по требованию транспортной прокуратуры в 2017 г. Об этом в рамках пресс-конференции на тему: «Зацепиться за жизнь: Как остановить смерти подростков-зацеперов?» сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО Александр Тарушкин.
«За прошлый год Роскомнадзор заблокировал 138 страниц сообществ (с зацеперским контентом — прим. Агентства «Москва») в социальных сетях по требованию транспортной прокуратуры», — уточнил А. Тарушкин.
Он пояснил, что указанные страницы были выявлены сотрудниками транспортной полиции.
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