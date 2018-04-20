Почти 140 сообществ зацеперов в соцсетях заблокировано по требованию транспортной прокуратуры в 2017 г.

Почти 140 страниц сообществ зацеперов в социальных сетях заблокировала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ( Роскомнадзор ) по требованию транспортной прокуратуры в 2017 г. Об этом в рамках пресс-конференции на тему: «Зацепиться за жизнь: Как остановить смерти подростков-зацеперов?» сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО Александр Тарушкин. «За прошлый год Роскомнадзор заблокировал 138 страниц сообществ (с зацеперским контентом — прим. Агентства «Москва» ) в социальных сетях по требованию транспортной прокуратуры», — уточнил А. Тарушкин. Он пояснил, что указанные страницы были выявлены сотрудниками транспортной полиции.