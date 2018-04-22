В мобильном приложении конференции RSA содержались незащищенные данные об ее участниках

Киберэксперт под псевдонимом svbl обнаружил в мобильном приложении конференции по безопасности RSA незащищенную информацию об участниках мероприятия.

В частности, специалисту удалось извлечь из базы данных имена участников конференции, проэксплуатировав уязвимость в программном интерфейсе приложения (API). Таким образом svbl получил список из 114 имен.

По словам эксперта, для успешной эксплуатации данной проблемы достаточно иметь учетную запись конференции RSA.

Напомним, в 2014 году конференция оказалась на грани срыва после того, как Эдвард Сноуден заявил, что компания RSA Security получила взятку в размере $10 млн от представителей АНБ США за установку генератора случайных чисел Dual_EC_DRBG в качестве алгоритма по умолчанию для шифрования в BSAFE.

Конференция RSA — международная конференция по информационной безопасности, на которой обсуждаются технологии современной защиты информационных систем, проблемы безопасности, тенденции развития сетевых угроз и вредоносных программ.