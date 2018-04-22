Ещё
Жители Ижевска пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Ижевска пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. Как пишет Эхо Москвы, неполадки зафиксировал, в том числе, мониторинговый сайт Down Detector.
Проблемы возникли не только у жителей столицы Удмуртской Республики. Похожие трудности наблюдались у интернет-пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске.
Некоторые провайдеры сообщили, что блокирован целый ряд IP-адресов Google. Пользователи предположили, что ситуация может быть связана с продолжающимися попытками Роскомнадзора заблокировать в России Тelegram.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Роскомнадзоре допустили возможность блокировки Facebook Врезавшийся в дом водитель в Кабарке, штрафы для беременных и самая красивая женщина мира: что произошло минувшей ночью Павел Дуров пообещал гранты в биткоинах тем, кто поможет ему обойти запрет Telegram в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку127
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»321
«Нефтяной Чернобыль»39
Эстонец избил украинца из-за спора о России358
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций153
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение