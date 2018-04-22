Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. Как пишет Эхо Москвы, неполадки зафиксировал, в том числе, мониторинговый сайт Down Detector.
Проблемы возникли не только у жителей столицы Удмуртской Республики. Похожие трудности наблюдались у интернет-пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске.
Некоторые провайдеры сообщили, что блокирован целый ряд IP-адресов Google. Пользователи предположили, что ситуация может быть связана с продолжающимися попытками Роскомнадзора заблокировать в России Тelegram.