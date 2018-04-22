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Великобритания бессильна перед кибератаками РФ
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Telegraph: спецслужбы Великобритании не могут полностью защитить страну от кибератак РФ 

ТАСС 11 минут назад
Фото: ТАСС
Британские спецслужбы не могут полностью защитить Соединенное Королевство от предполагаемых кибератак со стороны России, поэтому сосредоточивают свое внимание на их предотвращении путем укрепления систем. Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на главу подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киарана Мартина.
По его словам, приоритетом ЦПС является обеспечение устойчивости систем к кибератакам, таких как энерго— и водоснабжение, интернет, транспорт и здравоохранение.
"Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни", — сказал Мартин, выразив уверенность, что массированная кибератака против Великобритании является вопросом времени.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее потребовала от Лондона предоставить доказательства обвинений в кибератаках со стороны РФ. Она сообщила, что в МИД обратили внимание на подхваченные британскими СМИ обвинения министра внутренних дел Эмбер Радд на конференции по кибербезопасности в Манчестере 11 апреля в адрес России в осуществлении "систематических кибератак".
Как считает Захарова, подобные заявления Великобритании могут быть направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к кибератаке Лондона на Россию. Она подчеркнула, что в Москве расценивают заявление о "российской киберугрозе" как очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной.
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