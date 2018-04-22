Роскомнадзор заблокировал Google

Роскомнадор в рамках продолжающейся войны с запрещенным судом мессенджером Telegram заблокировал доступ к Google

для значительной части пользователей из России . Это подтверждают данные сервиса

DownDetector, который на карте мира показывает проблемы с доступом к наиболее популярным сервисам: жалобы приходят из крупных российских городов от Москвы до Красноярска

Неофициальную копию выгрузки реестра, которую Роскомнадзор передает операторам связи для блокировки сайтов, публикуют на Github. В ней указаны два IP-адреса, связанные с Google — 74.125.131.101 и 64.233.165.106, передает

"Дождь"

Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал «Сайберсекьюрити и Ко», который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор заблокировал поисковик google pic.twitter.com/YM6ZzxL6e2

— РБ головного мозга (@belamova) 21 апреля 2018 г.