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Роскомнадзор заблокировал Google
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Роскомнадзор заблокировал Google 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Роскомнадор в рамках продолжающейся войны с запрещенным судом мессенджером Telegram заблокировал доступ к  Google
для значительной части пользователей из России. Это подтверждают данные сервиса
DownDetector, который на карте мира показывает проблемы с доступом к наиболее популярным сервисам: жалобы приходят из крупных российских городов от Москвы до Красноярска.
Неофициальную копию выгрузки реестра, которую Роскомнадзор передает операторам связи для блокировки сайтов, публикуют на  Github. В ней указаны два IP-адреса, связанные с Google — 74.125.131.101 и 64.233.165.106, передает
"Дождь"
Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал «Сайберсекьюрити и Ко», который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.
Роскомнадзор заблокировал поисковик google pic.twitter.com/YM6ZzxL6e2
— РБ головного мозга (@belamova) 21 апреля 2018 г.
Роскомнадзор ранее блокировал IP-адреса Amazon и Google — всего более 16 млн адресов, пытаясь ограничить использование мессенджера в России. Из-за этого с 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов. Глава ведомства Александр Жаров пояснял, что Telegram после блокировки начал менять адреса доступа, и поэтому потребовались такие «ковровые бомбардировки».
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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