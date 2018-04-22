Роскомнадзор заблокировал Google в России. Работает не у всех

Роскомнадзор заблокировал Google России . Работает не у всехРоскомнадзор заблокировал новые IP-адреса в России, среди которых оказался Google.

В выгрузке для операторов ведомство обозначило именно адреса американского сервиса. Адреса попали в так называемое «резиновое» решение о блокировке «27−31−2018/» от 2018−04−16, в него, в частности, помещаются адреса нецензурирующих VPN.

В данный момент у меня не работает Google без proxy #ркн — Nikolay (@talam0nal) April 21, 2018

я ору конечно. типа google. ru не работает, но google. com нормально пашет. ватафак?

— Женьшень (@Jimmy_Brook) April 21, 2018

Некоторые пользователи жалуются на недоступность поисковика от Google. Правда, у нас сервис доступен.

Сообщается, что среди IP-адресов заблокированы 74.125.131.101 64.233.165.106. Инициатором обозначена Генпрокуратура

На момент написания статьи в России наблюдалось не так много жалоб на сайте DownDetector. У вас работает поиск Google?