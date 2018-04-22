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Роскомнадзор заблокировал Google в России. Работает не у всех
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Роскомнадзор заблокировал Google в России. Работает не у всех 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Роскомнадзор заблокировал Google в России. Работает не у всехРоскомнадзор заблокировал новые IP-адреса в России, среди которых оказался Google.
В выгрузке для операторов ведомство обозначило именно адреса американского сервиса. Адреса попали в так называемое «резиновое» решение о блокировке «27−31−2018/» от 2018−04−16, в него, в частности, помещаются адреса нецензурирующих VPN.
В данный момент у меня не работает Google без proxy #ркн  — Nikolay (@talam0nal) April 21, 2018
я ору конечно. типа google. ru не работает, но google. com нормально пашет. ватафак?
— Женьшень (@Jimmy_Brook) April 21, 2018
Некоторые пользователи жалуются на недоступность поисковика от Google. Правда, у нас сервис доступен.
Сообщается, что среди IP-адресов заблокированы 74.125.131.101  64.233.165.106. Инициатором обозначена Генпрокуратура.
На момент написания статьи в России наблюдалось не так много жалоб на сайте DownDetector. У вас работает поиск Google?
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