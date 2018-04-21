Я поставил на ноутбук Chrome OS. И он преобразился

И он преобразилсяДевайсы не вечны. Даже самый навороченный ноутбук через пару лет превращается в компьютер «среднего уровня». После 5-6 лет со дня покупки он и вовсе рискует стать тыквой.

Так произошло с моим старичком HP Pavilion g7. В 2011 году поставлялся ноутбук с фейловой Windows Vista, которая была тут же снесена на более адекватную Windows 7. Но производительность девайса в среде Windows в 2018 году оказалась уж очень сомнительной.

Устанавливать Linux не хотелось — для этой ОС есть отдельный девайс + облачный сервер. Поэтому было решено найти наиболее оптимизированный вариант. После штудирования десятков форумов все-таки решил опробовать операционку, которую до сегодняшнего дня упорно обходил стороной.

Как оказалось зря.

Что за Chrome OS Google давно подумывала о выпуске собственной десктопной операционной системы. О проекте Chromium OS впервые услышали в ноябре 2009 года. Потом Google пообещала представить работающие под управлением этой ОС ноутбуки и к 2011 году все-таки анонсировала пару моделей.

Основа Google Chrome OS — гибридное ядро, некая смесь Linux и служб Google. Предусмотрена специально разработанная оконная система, а главным инструментом для работы выступает браузер. Разумеется, наличие постоянного доступа к интернету строго обязательно.

По сути, Chrome OS — это компактный дистрибутив, который потребляет минимум системных ресурсов ноутбука, а все основные вычислительные процессы осуществляются на серверах Google — в облаке.

В результате, получается отличное решение для маломощных компьютеров, которое можно запускать как с флешки, так и установив вместо популярных Windows и Linux систем.

Как установить Chrome OS Перед установкой нужно немного подготовиться. Для Chrome OS необходимы:

ноутбук

USB-флешка или SD-карта от 4 ГБ (карта предпочтительнее)

активная учетная запись Google

стабильное интернет-подключение

30-40 минут

Приступаем к установке. Подготовку флешки желательно выполнять на вашем основном ноутбуке, будь то Windows, Linux и Mac-совместимый лэптоп.

Шаг 1. Переходим на сайт Neverware по этой ссылке и качаем дистрибутив Chrome OS от CloudReady. Объем образа для macOS составляет чуть больше 900 МБ.

Загружайте 64-битную версию, если ваш ноутбук выпущен после 2007 года.

Шаг 2. Распаковываем загруженный архив.

Шаг 3. Для создания флешки понадобится браузер Google Chrome. Без него никак. Запускаем браузер и тапаем по ссылке для установки расширения Chromebook Recovery Utility.

Шаг 4. Запускаем установленное расширение и перед тем, как нажать Начать, вставляем флешку или SD-карту (объем от 4 ГБ).

Дополнительно необходимо нажать на шестеренку и выбрать пункт Использовать локальный образ, указав путь к распакованному в пункте 2 дистрибутиву.

Теперь можно приступить к созданию флешки.

Шаг 5. Выбираете вашу флешку и нажимаете Начать.

В зависимости от скорости USB-флешки/SD-карты процесс создания накопителя занимает от 2 до 10 минут.

Шаг 5. MacBook откладываем в сторону и вставляем флешку в наш потрепанный жизнью ноутбук.

Включаем ноутбук и выбираем накопитель, с которого следует загрузиться. Для этого в настройка BIOS (вызывается нажатием клавиши Del сразу после включения) находим пункт First Boot Devise и выставляем USB Flash или имя вашей флешки.

После перезагрузки ноутбук увидит флешку и начнется процедура установки.

Шаг 6. Через пару секунд на экране появится логотип системы, а вам останется лишь указать желаемый язык системы и подключиться к WiFi. На этом установка Chrome OS окончена.

Обратите внимание, система требует постоянного подключения к интернету и наличия флешки или SD-карты. В связи с этим предпочтительнее использовать именно SD-карту.

Впечатления от работы

Один из лучших способов проверить производительность ноутбука — запустить видео в высоком разрешении на том же YouTube.

На Windows 7 старенький HP Pavilion g7 в базовой комплектации с трудом вытягивал HD-ролики с разрешением 720p. На Windows 10 ситуация примерно такая же. И это при включенном режиме Высокой производительности.

После установки Chrome OS первым делом решил протестировать возможности старичка и запустил видео на YouTube.

360p/480p — летает (но хуже по качеству уже некуда)

720p — ни одной глюка, все плавно, перемотка срабатывает моментально

1080p — тормоза ощущались первые 2-3 секунды, а дальше стабильная и нормальная картинка без замедлений и утомительной буферизации

1440p — всему есть предел, и с таким разрешением ноутбук уже справляется с трудом.

Тем не менее, ноутбуку намного легче работать практически с «голой» системой. Все окна переключаются моментально, при вводе с клавиатуры нет никаких задержек и фризов, приложения запускаются моментально.

Да, о приложениях. В Chrome OS есть встроенный магазин приложений. Представлен он стандартным маркетплейсом, знакомым пользователям браузера Chrome.

Софт там самый разноплановый и разношерстный, но для практически для любых задач можно найти необходимую утилиту: от графических редакторов до менеджеров задач и т.д.

Chrome OS — это удобный и быстрый способ воскрешения старого ноутбука, который еще послужит в качестве печатной машинки, устройства для серфинга, прослушивания видео или просмотра видеороликов.