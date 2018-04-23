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Новая версия Chrome «глушит» все сайты со звуком
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Новая версия Chrome «глушит» все сайты со звуком 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Новая версия популярного браузера Chrome обзавелась функцией не позволяющей сайтам автоматически воспроизводить звук. Речь идет как о видеороликах, так и о другом контенте, встроенном на веб-страницу в режиме автовоспроизведения. Кроме того, в Chrome 66 были исправлены 62 ошибки.
Несмотря на то, что «автовоспроизведение облегчает потребление контента в Сети», неожиданный запуск медиа с громким звуком является одной из наиболее чаще всего беспокоящих пользователей проблем, поскольку таковые могут использовать данные, потреблять энергию и создавать нежелательные шумы. Пользователи смогут самостоятельно выбрать, на каких страницах проигрывание звука возможно, а на каких его стоит запретить. В ПК-версии браузер не будет игнорировать сайты с ранее включенным пользователем звуком.
Такие ресурсы определяются на основе индивидуального индекса медиапотребления (MEI), который можно узнать, введя в адресную строку chrome://media-engagement. Чем больше очков, тем выше вероятность того, что звук не будет заглушен. Это не касается мобильных устройств MEI, в которых звук разрешат автовоспроизводить в случае, если пользователь добавит сайт на домашний экран.
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