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Роскомнадзор сделал предупреждение россиянам
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Роскомнадзор сделал предупреждение россиянам 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор предупредил о появлении фейковых горячих линий для проверки информации о возможной блокировке сторонних ресурсов в результате ограничения доступа к Telegram. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте ведомства.
"На различных ресурсах в Интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что нарушители используют логотип и стиль оформления Роскомнадзора.
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Сотрудники федеральной службы напомнили, что у горячей линии есть лишь два адреса электронной почты — Hotlinerkn@rkn.gov.ru и Hotlinerkn@yandex.ru.
Как в пятницу сообщила пресс-служба Роскомнадзора, причиной создания дополнительной горячей линии стали произошедшие на этой неделе DDoS-атаки. Так, во вторник, 17 апреля, сайт ведомства был недоступен около восьми часов.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.
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