Роскомнадзор сделал предупреждение россиянам

Роскомнадзор предупредил о появлении фейковых горячих линий для проверки информации о возможной блокировке сторонних ресурсов в результате ограничения доступа к Telegram. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте ведомства.

"На различных ресурсах в Интернете появились фейковые горячие линии Роскомнадзора для направления информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что нарушители используют логотип и стиль оформления Роскомнадзора.

Сотрудники федеральной службы напомнили, что у горячей линии есть лишь два адреса электронной почты — Hotlinerkn@rkn.gov.ru и Hotlinerkn@yandex.ru.

Как в пятницу сообщила пресс-служба Роскомнадзора, причиной создания дополнительной горячей линии стали произошедшие на этой неделе DDoS-атаки. Так, во вторник, 17 апреля, сайт ведомства был недоступен около восьми часов.