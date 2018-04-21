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NETFLIX ЗАПУСТИЛ 30-СЕКУНДНЫЕ ПРЕВЬЮ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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NETFLIX ЗАПУСТИЛ 30-СЕКУНДНЫЕ ПРЕВЬЮ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Netflix представляет свой ответ на Stories у Snapchat и Instagram, в виде 30-секундных превью для мобильных пользователей.
Превью очень похожи на Stories, поскольку они короткие и закольцованные, контент проигрывается с виртуальным видео, так что не надо поворачивать телефон. Кроме этого, они проигрываются в режиме слайд-шоу, и пользователь может нажатием промотать до следующего видео, не возвращаясь на главный экран. Специальная кнопка позволяет «добавлять новое видео в лист для последующего просмотра.
Обновление доступно пользователям iOS приложения, а вскоре появится и на Android.
Запуска опции ждали давно. Netflix начал предлагать превью на web и тв-платформах, и компания заявила, что новая функция поможет найти больше релевантного контента тем, кто пользуется сервисом на мобильных устройствах.
»Годы наблюдений показали, что превью позволяют пользователям быстрее находить больше нового контента. С запуском опции мобильных превью, мы даем вам возможность просмотра видео на мобильных устройствах в непринужденном развлекательном варианте», — написала компания в своем официальном блоге.
Благодаря росту числа подписчиков, Netflix сейчас опережает всех конкурентов, показывая рыночную оценку в $150 млрд
Компания привлекла 7,41 млн новых пользователей в 1 квартале 2018 года (2 млн из которых из США); в следующем квартале прогнозируется еще 6,2 млн человек дополнительно. Это значит, что общее число приблизится к 119 млн подписчиков, так как начатая два года назад мировая экспансия начинает приносить плоды.
Компания продолжает видеть уверенный рост доходов от стриминга. Общий объем продаж в 1 квартале составил более $3,6 млрд, что на 43% больше по сравнению с прошлогодними показателями.
ИСТОЧНИК: TC
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