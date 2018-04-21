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BRAND ANALYTICS: ГДЕ СМОТРЯТ И КОММЕНТИРУЮТ ВИДЕОКОНТЕНТ
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BRAND ANALYTICS: ГДЕ СМОТРЯТ И КОММЕНТИРУЮТ ВИДЕОКОНТЕНТ 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Каждый пятый пост в Facebook и каждый седьмой пост в Одноклассниках — видеоконтент. Ролики, стримы и прямые эфиры сильнее вовлекают пользователей, чем текстовые и фото-посты. Сколько видео публикуется в соцсетях ежедневно, как потребляется видеоконтент и какие тематики привлекают максимальное внимание пользователей — в исследовании Brand Analytics.
Видео и правда тренд
2 млн видеороликов публикуется в русскоязычных соцмедиа ежедневно. Темпы роста количества видеоконтента не снижаются последние пару лет, и это неудивительно. С одной стороны, этот тип контента наиболее востребован пользователями соцмедиа — смотреть интереснее, чем читать, прямые эфиры и стримы создают эффект присутствия и сопричастности, информация в видеоформате воспринимается легче.
С другой стороны, тренд видео поддерживают и социальные сети — приоритезация в показе, пуши подписчикам о начале трансляции, автозапуск и другие особенности соцсетей стимулируют авторов, бренды и СМИ размещать именно видеоконтент. Еще одним импульсом популяризации видео стала «мобилизация» — производство видео-контента сегодня — это не дорогие студийные съемки, а простые трансляции со смартфонов, и качества мобильного интернета, как правило, более чем достаточно для таких эфиров.
Где больше всего видеоконтента?
По количеству постов с видео за день лидируют Одноклассники. Активная поддержка видеоконтента в этой сети со стороны самой платформы позволила вовлечь пользователей в активное производство и потребление видео. Существенная часть видеоконтента в Одноклассниках посвящена социальным тематикам, такие посты набирают максимальное количество комментариев и большое число просмотров.
Но ОК удалось настолько приучить пользователей к видеоформату, что многие просто транслируют свою жизнь в сеть — ребята из Барнаула едят борщ, девочки готовятся к вечеринке и делают мейкап, кто-то жарит шашлык, кто-то слушает лекцию, кто-то гуляет с ребенком — и все это транслируется в Одноклассники. Хотите узнать, чем живут люди на другом конце страны — просто посмотрите их стримы в ОК  На второй строчке по объему видео — ВКонтакте. Здесь большая часть контента носит развлекательный характер — кино, мультфильмы, сериалы, игровые стримы. Плюс образовательный контент — именно в ВК публикуется большое количество трансляций с обучающих мероприятий по множеству тематик — от спорта и кулинарии до физики и маркетинга. При этом доля постов с видео в ВК — самая низкая — всего 6,2%, текстовый и фото-контент остается основным в этой сети.
Где чаще публикуют видео?
Очевидно, что по доле видеоконтента лидирует YouTube — тут 100% контента — видео. Тем не менее, даже если взять только посты с видео в других соцсетях — YouTube по количеству в абсолютных значениях серьезно отстает от лидеров.
Facebook также, как и Одноклассники, сделавший ставку на промотирование видеоконтента в реал-тайм, добился самых впечатляющих результатов по доле видео на площадке: каждый пятый пост в Facebook — видео, это самый высокий показатель из всех соцсетей. Причем в англоязычном сегменте Facebook этот показатель еще выше — там видеоконтент содержит каждый третий пост сети. В абсолютных значениях по количеству видео — Facebook на третьем месте.
В Instagram же доля постов с видео всего 9,2%, здесь пользователи ожидаемо чаще публикуют фотоконтент.
Как комментируют видео, текст и фото?
Доля видео-постов с комментариями в Instagram самая высокая — 41% роликов имеет комментарии, при этом среднее количество комментариев к видеопостам Instagram почти в 2 раза выше, чем к фото.
В ВК доля комментируемых постов с видео 5,5%, то есть и здесь видео комментирует чаще, чем фото и текстовый контент. В Facebook доля видеопостов с комментариями на 1,5% ниже, чем в ВКонтакте, что на первый взгляд несущественно. Однако, если посмотреть на среднее количество комментариев к постам с видео и без (ниже по тексту), то становится очевидна разница в потреблении контента — в Facebook большее число комментариев набирают текстовые и фотопосты, чем видео.
По данным Одноклассников часть комментариев пользователи сети оставляют в онлайн-чатах трансляций, просмотры которых в ОК составляют 70 млн ежедневно. Комментарии к трансляциям в данном исследовании не учитываются.
YouTube
Отдельно стоит сказать про YouTube — площадка со 100% видеоконтентом, не имевшая всего несколько лет назад серьезного влияния в русскоязычном пространстве соцмедиа, сейчас, можно сказать «правит миром». В абсолютных значениях здесь по-прежнему видеоконтента в разы меньше, чем в соцсетях. Доля комментируемых постов на YouTube также не высока — 18%, но стоит учитывать, что видеоролики из YouTube активно распространяются и комментируются во всех социальных медиа. При этом рецепт блинчиков от мармеладного мишки набирает здесь столько же просмотров и привлекает не меньше внимания пользователей, чем игровые стримы и политические дебаты.
Еще не поздно начать
Если вы только планируете начать работать с видеоконтентом — начинайте смелее: вам будет достаточно камеры смартфона и простой петлички-микрофона, продвижение вашего видео соцсети возьмут на себя, а пользователи точно уделят больше внимания такому формату. Главное — выбрать верную площадку под вашу тематику, так что не забудьте проанализировать соцмедиа, прежде, чем начать, ведь видео сейчас набирает обороты в каждой сети
ИСТОЧНИК: Brand Analytics
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