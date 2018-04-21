В Telegram X можно будет ставить несколько прокси

В Telegram X можно будет ставить несколько проксиРазработчики Telegram X не сидят на месте. В альфа-версии мессенджера появилась возможность установки сразу нескольких прокси-серверов.

Сейчас в приложении можно установить лишь один прокси. И если его выключить, то Telegram забудет его.

Примечательно, что кнопка для быстрого доступа к серверам разместилась прямо над списком чатов. В шапке приложения.

А среди добавленных прокси можно будет удобно переключаться. Тем более, что около каждого из них будет отображаться текущая работоспособность и пинг.