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В Telegram X можно будет ставить несколько прокси
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В Telegram X можно будет ставить несколько прокси 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В Telegram X можно будет ставить несколько проксиРазработчики Telegram X не сидят на месте. В альфа-версии мессенджера появилась возможность установки сразу нескольких прокси-серверов.
Сейчас в приложении можно установить лишь один прокси. И если его выключить, то Telegram забудет его.
Примечательно, что кнопка для быстрого доступа к серверам разместилась прямо над списком чатов. В шапке приложения.
А среди добавленных прокси можно будет удобно переключаться. Тем более, что около каждого из них будет отображаться текущая работоспособность и пинг.
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