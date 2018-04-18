Ещё
От действий Роскомнадзора пострадал велопрокат в Санкт‐Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От действий Роскомнадзора пострадал велопрокат в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 18 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
В результате действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram в работе электронных систем проката велосипедов в Петербурге произошли сбои. Об этом сообщила пресс‐служба «Велогорода».
С приходом теплой погоды в центральный регион России в крупных городах службы велопроката начали готовиться к летнему сезону, выставляя на улицы оборудование. Специалисты компании «Велогород», которая занимается прокатом в Петербурге, отметили, что действия РКН нарушили работу сервисов для настройки и удаленного наблюдения за прокатными станциями.
Как сообщается на страничке компании во «Вконтакте», к вечеру работникам удалось справиться с неполадками и продолжить настройку.
В понедельник ведомство, контролирующее работу коммуникационных сетей, приступило к исполнению судебного постановления заблокировать работу Telegram на территории России. За три дня Роскомнадзор закрыл доступ к нескольким тысячам
IP-адресов, которые использовались администрацией мессенджера для обхода блока. По этой причине значительное число крупных сервисов столкнулись с неполадками в работе.
360tv.ru: последние новости
Жаров объяснил, как будут блокировать VPN Google разрабатывает аналог iMessage Игра в кошки‐мышки. Почему другие сервисы страдают из‐за блокировки Telegram
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина86
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство26
В Сети всплыли эротические фото Собчак149
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей424
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни41
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение