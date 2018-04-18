От действий Роскомнадзора пострадал велопрокат в Санкт‐Петербурге

В результате действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram в работе электронных систем проката велосипедов в Петербурге произошли сбои. Об этом сообщила пресс‐служба «Велогорода».

С приходом теплой погоды в центральный регион России в крупных городах службы велопроката начали готовиться к летнему сезону, выставляя на улицы оборудование. Специалисты компании «Велогород», которая занимается прокатом в Петербурге, отметили, что действия РКН нарушили работу сервисов для настройки и удаленного наблюдения за прокатными станциями.

Как сообщается на страничке компании во «Вконтакте», к вечеру работникам удалось справиться с неполадками и продолжить настройку.

В понедельник ведомство, контролирующее работу коммуникационных сетей, приступило к исполнению судебного постановления заблокировать работу Telegram на территории России. За три дня Роскомнадзор закрыл доступ к нескольким тысячам

IP-адресов, которые использовались администрацией мессенджера для обхода блока. По этой причине значительное число крупных сервисов столкнулись с неполадками в работе.