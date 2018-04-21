Это приложение для Apple Watch поможет избавиться от храпа

Разработчики студии Northcube AB представили приложение для Apple Watch, которое поможет пользователям побороть храп во сне. Благодаря Sleep Cycle вашим домашним больше не придется свистеть вам всю ночь под ухо или толкать, чтобы храп прекратился. За них это сделают ваши часы.

Приложение для Apple Watch работает совместно с iPhone, который, лежа рядом, и вычисляет храп. Тогда часы задействуют Taptic Engine для отправки на запястье легких вибраций, которые должны, не выводя пользователя из состояния сна, заставить его поменять положение в постели.

Остановка храпа — далеко не единственная функция Sleep Cycle. Приложение может выступать в роли «умного» будильника, следя за фазами сна пользователя, чтобы подать сигнал в состоянии быстрого сна, когда пробуждение происходит наиболее легко. Со Sleep Cycle вы забудете о недосыпах.

«В основе Sleep Cycle лежат две запатентованные технологии, — рассказывают разработчики. — Первая позволяет приложению идентифицировать наиболее выгодный для пробуждения момент, а второй — анализировать качество сна пользователя на основе записанных за ночь звуков».

В дополнение Sleep Cycle рассчитывают ваш сердечный ритм на протяжении всей ночи, чтобы дать вам максимально четкое представление о работе своего сердца во сне. Данная функция придется как нельзя кстати пользователям, страдающим от тахикардии и артериальной гипертензии.

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Название: Sleep Cycle alarm clock Издатель/разработчик: Northcube AB Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Есть Совместимость: Универсальное Ссылка: Установить