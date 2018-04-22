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Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10 без лишних файлов
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Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10 без лишних файлов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, разработчики убрали драйверы для CD и DVD-приводов и несколько тем оформления.
Компания Microsoft занялась доработкой операционной системы Windows 10. Недавно корпорация создала и выпустила облегченную версию десятой «винды», в которой нет лишних файлов.
Новая версия Windows 10 Lean весит на 2 ГБ меньше, чем другие версии ОС. Один из разработчиков рассказал, что в ней нет драйверов для CD и DVD-приводов, многих тем оформления и нескольких программ, которыми рядовой юзер системы не пользуется, сообщает портал akket.com.
Предполагается, что официально новую версию Windows 10 компания Microsoft представит с выходом обновления Redstone 5.
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