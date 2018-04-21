Орловцев предупредили о сайтах-клонах Росреестра

По информации пресс-службы Кадастровой палаты Орловской области, у официального сайта Росреестра появились сайты-клоны.

На поддельных порталах гражданам предлагают получить бесплатный госуслуги за деньги. В ведомстве отметили, что Росреестр не несет ответственности за информацию, содержащуюся на данных сайтах, которые используют символику Росреестра: http://rosstreestr.ru/и http://rosreestrr.ru/. Опубликованная на них информация не соответствует действительности.

В настоящее время выявлено порядка десятка поддельных Интернет-ресурсов, действующих от лица Росреестра и Кадастровой палаты. Они вводят пользователей в заблуждение, используя символику ведомства.

Официально получить электронные госуслуги Росреестра можно на сайте https://rosreestr.ru и на портале Кадастровой палаты https://kadastr.ru.

Убедиться в подлинности сайта помогут электронные сервисы, например, «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на едином портале государственных услуг.