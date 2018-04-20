Роскомнадзор рассказал о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов

«На сегодняшний день ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам», — заявили представители Роскомнадзора

Блокировка Telegram происходит на основании решения Таганского суда Москвы от 13 апреля, который постановил ограничить доступ сервиса в России из-за отказа компании передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Роскомнадзор 16 апреля направил операторам связи запросы о блокировке Telegram.

В тот же день владельцам прокси-серверов поступили уведомления от ведомства о предстоящих блокировках. В качестве оснований для блокировки Роскомнадзор указывал призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность.

При этом Telegram продолжает работать и после блокировки, в том числе у некоторых пользователей сервис работает без использования VPN или прокси-сервисов.