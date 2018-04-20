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Роскомнадзор рассказал о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов
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Роскомнадзор рассказал о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов 

RB.ru 20 часов назад
Фото: RB.ru
«На сегодняшний день ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам», — заявили представители Роскомнадзора.
Блокировка Telegram происходит на основании решения Таганского суда Москвы от 13 апреля, который постановил ограничить доступ сервиса в России из-за отказа компании передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Роскомнадзор 16 апреля направил операторам связи запросы о блокировке Telegram.
В тот же день владельцам прокси-серверов поступили уведомления от ведомства о предстоящих блокировках. В качестве оснований для блокировки Роскомнадзор указывал призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность.
При этом Telegram продолжает работать и после блокировки, в том числе у некоторых пользователей сервис работает без использования VPN или прокси-сервисов.
Для блокировки мессенджера Роскомнадзор также начал блокировать ряд IP-адресов Amazon и Google, а позже добавил к ним и IP-адреса Microsoft.
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