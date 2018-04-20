Google представит сервис для отправки бесплатных SMS-сообщений

Компания Google работает над созданием очередного сервиса для обмена сообщениями с незамысловатым названием Chat, узнал The Verge. Новый продукт станет преемником сервисов Allo и Duo, совместив их функциональность и вобрав в себя ряд новых возможностей вроде бесплатной отправки SMS-сообщений.

Сообщается, что Chat будет не самостоятельным приложением, став частью уже существующего приложения «Сообщения». Намерения Google совместить сервис для обмена привычных SMS с онлайн-мессенджером вызывают ассоциации с iMessage, с которым поисковый гигант пытается конкурировать.

В основе сервиса будет лежать стандарт Rich Communication Services (RCS). Благодаря ему сообщения, отправленные абоненту, у которого не установлено приложение с соответствующей функциональностью, поступят в формате SMS. Для обеих сторон переписка будет бесплатной.

Основной сложностью, препятствующей массовому внедрению Chat, является необходимость операторской поддержки протокола передачи сообщений. Иными словами, если провайдер мобильной связи не будет поддерживать указанный протокол, то и общение через Chat будет невозможным.

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