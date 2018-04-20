В Армении рассказали подробности о кибератаках на государственные органы 

ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении зафиксировала случаи кибератак на компьютерные сети ряда правительственных организаций страны, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что на электронные почты различных органов государственного управления с IP-адресов, зарегистрированных в Нидерландах с азербайджанскими контактными данными были отправлены электронные письма, содержащие вредоносные программы, которые позволяют тайно копировать информацию в сетях и передавать ее серверу, зарегистрированному в Австралии", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра СНБ, сотрудниками органов безопасности было пресечено незаконное проникновение в сети вредоносных программ.
Возбуждено уголовное дела по статье «разработка, использование и распространение вредоносных программ». Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.