В Армении рассказали подробности о кибератаках на государственные органы

ЕРЕВАН , 20 апр — РИА Новости . Служба национальной безопасности Армении зафиксировала случаи кибератак на компьютерные сети ряда правительственных организаций страны, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что на электронные почты различных органов государственного управления с IP-адресов, зарегистрированных в Нидерландах с азербайджанскими контактными данными были отправлены электронные письма, содержащие вредоносные программы, которые позволяют тайно копировать информацию в сетях и передавать ее серверу, зарегистрированному в Австралии ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра СНБ, сотрудниками органов безопасности было пресечено незаконное проникновение в сети вредоносных программ.

Возбуждено уголовное дела по статье «разработка, использование и распространение вредоносных программ». Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.