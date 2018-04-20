Вторая горячая линия по блокировке Telegram создана из-за DDoS-атак

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Роскомнадзор создал дополнительную горячую линию для проверки информации о возможной блокировке сторонних ресурсов в результате ограничения доступа к Telegram из-за прошедших на этой неделе DDoS-атак, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в пятницу сообщалось, что дополнительный адрес горячей линии располагается по адресу: Hotlinerkn@yandex.ru. При этом основной адрес Hotlinerkn@rkn.gov.ru также продолжает работать, но в случае, если с ним возникают проблемы, письма следует отправлять на почту на "Яндексе"

"Основной адрес горячей линии — это адрес на почтовом сервере Роскомнадзора, доступ к которому в данном случае осуществляется через сайт Федеральной службы. В связи с тем, что два дня назад были предприняты мощные DDoS-атаки на сайт, было принято решение открыть дополнительный адрес на стороннем почтовом сервисе с целью обеспечения устойчивой работы горячей линии", — говорится в сообщении пресс-службы.