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Снова Роскомнадзор? Пользователи Google пожаловались на проблемы
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Снова Роскомнадзор? Пользователи Google пожаловались на проблемы 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: BFM.RU
Роскомнадзор заблокировал часть IP-адресов Google. Пользователи по всей России сообщили о проблемах с доступом к поисковику. Сбои появились в ночь на воскресенье, 22 апреля: невозможно было зайти на главную страницу поисковой системы. Также не работала почта Google и связанные с ним ресурсы. К воскресенью работа нормализовалась.
Google знает о проблеме и проверяет сообщения российских пользователей. Вот что говорит генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев:
Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» «Я думаю, это может быть связано с блокировкой Telegram, поскольку Роскомандзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, и один из них, либо десяток, мог вполне попасть под IP-адрес Google. Я уверен, что рано или поздно все гугловские IP-адреса будут разблокированы, поскольку Google не выгодно терять российский рынок, и они всегда в принципе пойдут на сотрудничество с российскими властями, поскольку Google — это некое „ухо“ западных спецслужб России, поскольку через его сервисы, смартфоны, операционные системы, почту за Россией западные спецслужбы могут достаточно успешно наблюдать и контролировать чуть ли не каждый наш шаг. Терять такого информатора, такой рынок рекламы, как российский, Google не захочет».
С понельника по решению суда Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Вскоре стало понятно, что мессенджер использует новые IP-адреса, получая их у облачных сервисов Amazon и Google. Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса целыми группами, из-за чего в ряде крупных компаний России произошли проблемы с работой их сервисов.
Telegram же по прежнему работает и рассылает сообщения с призывом устроить сегодня акцию в реале, запустив из своих окон бумажные самолетики. Остряки в соцсетях уже призывают: пусть это будут самолетики из пятитысячных купюр.
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