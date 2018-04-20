Райффайзенбанк сообщил об устранении последствий технического сбоя

Райффайзенбанк сообщил об устранении технического сбоя, все сервисы работают в штатном режиме.

«Уважаемые клиенты! Все банковские сервисы работают в штатном режиме. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее. Спасибо за поддержку и понимание. Если у вас остались нерешенные вопросы, пожалуйста, сообщите нам любым удобным способом», — говорится в сообщении на сайте банка.