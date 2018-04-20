Ещё
Заказы товаров на «Яндекс. Маркете» вынесут в отдельный сервис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заказы товаров на «Яндекс. Маркете» вынесут в отдельный сервис 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В конце мая возможность заказа товаров на «Яндекс. Маркете» будет закрыта. Сайт продолжит функционировать в качестве витрины для поиска и сравнения продуктов, а функция непосредственного оформления заказов перейдет к «Яндекс. Покупкам». Об этом сообщает «Оборот.ру» со ссылкой на осведомленные источники.
По сообщению издания, компания пригласила к тестированию «Покупок» «нескольких крупных онлайн-ритейлеров». Каких именно, не уточняется. В заглушке на сайте "Яндекса" сказано, что «уже скоро доступ к нашему сервису появится у всех».
В условиях использования нового сервиса говорится, что пользователи могут складывать в корзину товары от различных продавцов и формировать один заказ. Обязательства по логистике и доставке берет на себя сам «Яндекс». Он же займется разрешением споров между покупателями и продавцами.
Как и на «Маркете», пользователи смогут оставлять отзывы, а продавцы — рекламировать свои товары, используя возможности поисковика. Также у них будет возможность размещать свои акции и скидки по промокодам.
∎"Яндекс" поселит «Алису» в холодильнике читайте также
В «Яндексе» пока не подтверждают, что «Покупки» являются совместным проектом со "Сбербанком". «Покупки (тестовое название) — это отдельная площадка для экспериментов. На ней мы тестируем возможности Маркета по взаимодействию с покупателями, обработке заказов, складской логистике и доставке», — сообщили изданию представители компании.
Вести.Ru: последние новости
Не хуже WhatsApp и iMessage: Google и сотовые операторы готовят преемника SMS Сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке "Лаборатории Касперского" запретили рекламироваться в Twitter
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина109
Известный музыкант умер в 28 лет50
США уничтожили суперброневики наемников из РФ226
США предложили лишить российского золота526
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня35
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение