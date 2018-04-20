Заказы товаров на «Яндекс. Маркете» вынесут в отдельный сервис

В конце мая возможность заказа товаров на «Яндекс. Маркете» будет закрыта. Сайт продолжит функционировать в качестве витрины для поиска и сравнения продуктов, а функция непосредственного оформления заказов перейдет к «Яндекс. Покупкам». Об этом сообщает «Оборот.ру» со ссылкой на осведомленные источники.

По сообщению издания, компания пригласила к тестированию «Покупок» «нескольких крупных онлайн-ритейлеров». Каких именно, не уточняется. В заглушке на сайте "Яндекса" сказано, что «уже скоро доступ к нашему сервису появится у всех».

В условиях использования нового сервиса говорится, что пользователи могут складывать в корзину товары от различных продавцов и формировать один заказ. Обязательства по логистике и доставке берет на себя сам «Яндекс». Он же займется разрешением споров между покупателями и продавцами.

Как и на «Маркете», пользователи смогут оставлять отзывы, а продавцы — рекламировать свои товары, используя возможности поисковика. Также у них будет возможность размещать свои акции и скидки по промокодам.

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