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Госорганы, предприятия и банки массово закупают VPN для подключения к Телеграм
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Госорганы, предприятия и банки массово закупают VPN для подключения к Телеграм 

Авторадио 1 час назад
Об этом пишут интернет-СМИ со ссылкой на данные сайта госзакупок. Купить VPN решили, в частности, Росгвардия, Пенсионный фонд, «Русгидро» и даже «Россельхозбанк», которым руководит сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев. Некоторые региональные управления МВД готовы заплатить за VPN десятки миллионов рублей. Телеграм по решению суда был заблокирован за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Телеграм при этом продолжает работать, несмотря на попытки Роскомнадзора заблокировать IP-адреса серверов, которые мессенджер использует для обхода блокировки.
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