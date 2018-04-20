Как простая функция iOS может спасти сотни жизней

Режим «Не беспокоить водителя», заглушающий звуковые сигналы уведомлений, когда пользователь садится за руль, привел к тому, что 8% пользователей отказались от использования iPhone на дорогах. Такие данные приводит американская страховая компания EverQuote, основывая свой вывод на результатах проведенного опроса, участниками которого стали почти полмиллиона человек.

Опрос показал, что 41% респондентов даже не знали о существовании функции «Не беспокоить водителя». Около 15% из тех, кто опробовал нововведение, отказались от его использования после первого применения, заявив, что их опыта вождения достаточно, чтобы следить и за экраном, и за дорогой. 75% из них сочли его весьма полезным, но признались, что все еще используют смартфон. Около трети пользователей отметили, что доверяют только технологиям автопилотирования и GPS-навигатору с функцией прогноза трафика.

Статистические данные показывают, что водитель в среднем использует свой смартфон в течение 88 секунд на каждые 20 минут поездки. По мнению экспертов, это равносильно вождению с завязанными глазами. В эти моменты мозг водителя в большей степени сосредоточен на содержимом экрана, чем на дороге, что значительно повышает вероятность стать виновником дорожно-транспортного происшествия.