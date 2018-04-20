В Google Play снова обнаружился поддельный MyEtherWallet

Фальшивый криптокошелек MyEtherWallet в очередной раз проник в Google Play, не вызвав подозрений у цензоров магазина. Подделка, как и в предыдущие два раза, собирала платежные данные, позволяя злоумышленникам захватывать криптовалютные накопления своих жертв.

При входе в поддельный MyEtherWallet приложение запрашивало ввод секретной фразы из 12 слов — якобы для подтверждения личности. В действительности после совершения этого нехитрого действия все цифровая наличность, сохраненная в кошельке, уходила в руки злоумышленников.

Как сообщает Лукас Стефанко, обнаруживший подлог, поддельное приложение просуществовало не более четырех дней, прежде чем было удалено из ассортимента Google Play. К счастью, за это время пострадать от деструктивной деятельности мошенников не успел ни один пользователь.

Сложность обнаружения поддельных приложений вроде этого состоит в том, что, как правило, они не содержат в себе вредоносного кода. Единственное, на что рассчитывают создатели фальшивок, — невнимательность самих пользователей, которые по ошибке раскрывают свои платежные данные.

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