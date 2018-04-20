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Google выпустил бесплатное мобильное приложение для изучения JavaScript
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Google выпустил бесплатное мобильное приложение для изучения JavaScript 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Разработчики уверяют, что пользователи освоят JavaScript, посвящая приложению пять минут в день.
Grasshopper позволяет приступить к написанию кодов сразу, минуя обучающие видео и материалы.
Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.
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