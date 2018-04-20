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В Twitter подтвердили запрет рекламы услуг Kaspersky Lab
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В Twitter подтвердили запрет рекламы услуг Kaspersky Lab 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter подтвердил запрет на рекламу услуг "Лаборатории Касперского", заявив, что бизнес-модель последней нарушает правила рекламы социальной сети, а также ссылаясь на заявления США о том, что фирма имеет связи с российскими спецслужбами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Twitter.
"Это решение основано на нашем убеждении в том, что «Лаборатория Касперского» работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads", — говорится в заявлении Twitter, направленном Рейтер.
При этом ранее в пятницу глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в своем блоге в LiveJournal попросил у руководства Twitter разъяснений относительно этого запрета. Из его письма следует, что в конце января Twitter уведомил «Лабораторию Касперского» о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов.
Как заявил Касперский в своем обращении к руководству Twitter, запрет является необоснованным.
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