В Twitter подтвердили запрет рекламы услуг Kaspersky Lab

"Это решение основано на нашем убеждении в том, что «Лаборатория Касперского» работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads", — говорится в заявлении Twitter, направленном Рейтер.

При этом ранее в пятницу глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в своем блоге в LiveJournal попросил у руководства Twitter разъяснений относительно этого запрета. Из его письма следует, что в конце января Twitter уведомил «Лабораторию Касперского» о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов.

Как заявил Касперский в своем обращении к руководству Twitter, запрет является необоснованным.