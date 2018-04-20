Twitter запретил размещение рекламы «Лаборатории Касперского»

Социальная сеть Twitter запретила официальным аккаунтам «Лаборатории Касперского» размещать рекламу. Об этом говорится в открытом письме главы компании Евгения Касперского к руководству социальной сети.

«В конце января Twitter неожиданно уведомил нас о запрете на рекламу с наших официальных аккаунтов, где мы анонсируем посты с наших блогов по кибербезопасности (в том числе Securelist и Kaspersky Daily) и рассказываем пользователям о новых киберугрозах и методах борьбы с ними», — написал Касперский.

В письме, отметил Касперский, сообщалось, что компания «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы».

«Одно могу сказать точно: никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям — защиту, а они нам за это — деньги. Какие конкретно правила, стандарты и бизнес-практики были нарушены, в письме не указано», — написал он.

Касперский также добавил, что компания направила Twitter официальное обращение, однако спустя два месяца из Twitter «прислали только отписку с тем же текстом».

В связи с этим Касперский попросил Twitter детально обосновать решение об отключении компании от рекламных возможностей, а также «сообщить, что „должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи“.

Касперский также добавил, что независимо от развития ситуации, компания отказывается в этом году от рекламы в Twitter. Вместо этого весь запланированный на рекламу бюджет будет пожертвован Electronic Frontier Foundation (EFF).