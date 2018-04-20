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Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского»
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Twitter запретил размещать рекламу «Лаборатории Касперского» 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Прайм
ТАСС, 20 апреля. Сервис микроблогов Twitter запретил официальным аккаунтам "Лаборатории Касперского" публиковать рекламу в социальной сети. Это следует из открытого письма главы и основателя компании Евгения Касперского руководству американской компании.
"В конце января Twitter неожиданно уведомил нас о запрете на рекламу с наших официальных аккаунтов, где мы анонсируем посты с наших блогов по кибербезопасности (в том числе Securelist и Kaspersky Daily) и рассказываем пользователям о новых киберугрозах и методах борьбы с ними", — написал Касперский.
По его словам, сервис прислал письмо «Лаборатории», где утверждалось, что компания «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы». По словам Касперского, антивирусная компания направила официальное обращение в Twitter, однако более чем через два месяца американская компания прислала ответ «с тем же текстом».
В связи с этими событиями «Лаборатория Касперского» отказалась от размещения рекламы в сервисе в 2018 году. Средства, которые могли быть потрачены на рекламу, будут направлены в фонд Electronic Frontier Foundation, который занимается борьбой за свободу слова в интернете.
"Я прошу Twitter детально обосновать решение об отключении нас от рекламных возможностей и сообщить, что должны делать другие компании в сфере глобальной кибербезопасности, чтобы избежать подобной участи. Если речь идет о решении, принятом по ошибке, — открыто это признать", — подчеркнул Евгений Касперский в своем заявлении.
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